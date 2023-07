IL BUSINESS SOTTO LE BOMBE - NEL DONBASS, A POCHI CHILOMETRI DALLA PRIMA LINEA, MOLTI COMMERCIANTI FANNO AFFARI D'ORO GRAZIE ALLA PRESENZA DEI MILITARI UCRAINI, CHE HANNO PAGHE MOLTO PIU’ RICCHE DELLA MEDIA DEL PAESE (UN SOLDATO PRENDE 2 MILA EURO AL MESE, BEN PIU' DEI 400 EURO DI STIPENDIO MEDIO) - VOLANO I MISSILI E FIORISCONO NUOVI NEGOZI: CHIOSCHI CON CARNE ALLA BRACE, GOMMISTI E CAFFETTERIE...

Boris ha dovuto cambiare appartamento a Kramatorsk perché il primo era vicino a un comando della Sbu, i servizi di sicurezza, e quando un missile russo è arrivato tra i palazzi ha distrutto pure il suo. […] Di andare via dalla capitale del Donbass ucraino non se ne parla, è un tatuatore, da quando è cominciata l’invasione russa non ha mai smesso di lavorare.

[…] La stragrande maggioranza dei clienti di Boris sono militari perché Kramatorsk, come le altre città del Donbass, è una città guarnigione dove passeggiano più soldati che civili. Mimetiche dappertutto: in fila per il caffé, con i carrelli nei supermercati, ai tavolini dei bar e dal benzinaio. La prima linea è a trenta chilometri, queste cittadine sono diventate retrovie e i soldati che combattono hanno stipendi ottimi, a partire da duemila euro – e poi salgono – in un Paese dove il salario mediano è attorno ai 400 euro. […]

È un caso da manuale della nuova economia di guerra del Donbass: lavoratore che non si preoccupa troppo dei missili e continua a esercitare nello stesso posto perché provvede un servizio richiestissimo nell’Est che adesso vive, e molto bene, della presenza fissa di decine di migliaia di soldati. Tutti i servizi sono richiesti. L’ultimo ristorante a essere inaugurato in città è il Rodina, “Patria”, che doveva aprire il 27 giugno.

Ma quel giorno un missile russo ha centrato il ristorante- pizzeria più apprezzato della città, il Ria, ha ucciso tredici […] A cento metri dal Ria c’è l’hotel Ukraina, che ormai da un anno è deserto ma i russi avevano tentato di distruggerlo a novembre.

L’hanno mancato di poco, il missile è arrivato nel cortile davanti all’ingresso, ha fatto un cratere nel terreno bagnato e ha disintegrato tutte le finestre. Il Ria aveva continuato a lavorare come se nulla fosse. Oggi il Rodina è aperto, ai tavoli ci sono civili e militari, […]

Servono un mojito senza alcol fatto apposta per rispettare il divieto di consumare alcolici. […]. Ogni giorno, nel Donbass che un tempo era estrazione del carbone e quartieri dormitorio, c’è qualcosa di nuovo. Telefonia. Gommisti. Chioschi che vendono carne al barbecue.

Il Number One è una caffetteria in stile hipster con i mobili di legno, i libri alle pareti e le cheesecake in vetrina e ha aperto a marzo. Continuate a pagare le tasse anche in questo tempo di guerra?, chiediamo alla proprietaria Alyona. «Certo, funziona come al solito ». Paura della guerra? Allarga le braccia: «È importante stare qui».

Il Number One non è mai vuoto e ha prezzi pari alla capitale Kiev. Poco lontano c’è un posto che ha prezzi anche cinque volte più alti che a Kiev, è un negozio di articoli militari – spuntano ovunque perché i soldati ucraini devono vestirsi da soli. […]

I prezzi sono più alti rispetto alle regioni lontane dalla linea del fronte per un meccanismo di mercato semplice: i soldati non possono allontanarsi, se non hanno comprato un giaccone al momento giusto possono rimediare adesso a prezzo maggiorato. Serhii fino a gennaio, quindi fino all’ultimo momento utile, ha lavorato a Bakhmut, la città semidistrutta dalla battaglia più lunga del conflitto. Poi quando la situazione era diventata insostenibile ha arretrato il business di poche decine di chilometri e ha ricominciato.

