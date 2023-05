11 mag 2023 15:45

BUTTATE LA CHIAVE - IN BRASILE, UN UOMO È STATO CONDANNATO A 1.080 ANNI DI CARCERE PER AVER STUPRATO LA FIGLIASTRA IN ALMENO 90 OCCASIONI DIVERSE – SI TRATTA DI UNA DELLE CONDANNE PIÙ PESANTI DELLO STATO: LE VIOLENZE SAREBBERO INIZIATE NEL 2019, QUANDO LA BIMBA AVEVA SOLAMENTE OTTO ANNI – È STATA LA MADRE DELLA PICCOLA A BECCARE L’ORCO MENTRE STAVA ABUSANDO DELLA BIMBA…