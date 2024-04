1. FEDEZ IN CALIFORNIA PER IL COACHELLA INSIEME AD ALCUNI AMICI DOPO LA SEPARAZIONE DA CHIARA FERRAGNI

Da www.whoopsee.it

fedez e giulia ottorini in california

Dopo la recente separazione da Chiara Ferragni e la discussa intervista rilasciata a Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “Belve”, Fedez è volato in California per partecipare al Coachella Valley Music and Arts Festival. Negli ultimi giorni, attraverso numerose storie pubblicate su Instagram, il rapper ha tenuto costantemente aggiornati i suoi fan riguardo le sue giornate californiane. Ed eccolo sorridente mentre esce da un centro commerciale insieme a alcuni amici, tra cui la creator Giulia Ottorini, ex fidanzata del rapper MamboLosco.

2. GIULIA OTTORINI ED ELEONORA BERTOLI, CHI SONO LE DUE INFLUENCER DI ONLYFANS SCONOSCIUTE AL FISCO

Estratto dell’articolo di Enea Conti del www.corriere.it del 9 marzo 2024

Erano sconosciute al Fisco ma molto note tra milioni di utenti dei social network, in particolare Instagram e Tik Tok. Loro sono Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli, bolognesi, di 21 e 27 anni, insieme contano tra le due piattaforme 5 milioni di follower.

giulia ottorini 5

E anche loro, come Gianluca Vacchi e Luis Sal, sono tra le persone che hanno evaso complessivamente 11 milioni di euro stando ad una indagine condotta dalla Guardia di Finanza bolognese. I guadagni più importanti, Berloni e Ottorini, li incameravano grazie alle decine di contenuti per adulti pubblicati su OnlyFans.

fedez e giulia ottorini in california

Ottorini e il suo racconto a “La tana del frerito”

«Ho cominciato ad avere successo grazie ai miei video, in cui twerkavo, che facevo da quando avevo 18 anni», aveva raccontato Giulia Ottorini, in un podcast pubblicato su Youtube “La tana del frerito”. Ottorini all’inizio del marzo del 2023 aveva anche pubblicato un video che fece scalpore in cui mostrava le transazioni fatte sul suo telefono raccontando di aver speso in soli quattro giorni 32mila euro. […]

