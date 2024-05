BYE BYE CHIARA! – FEDEZ È STATO AVVISTATO MANO NELLA MANO CON 20ENNE GARANCE AUTHIÉ AL GP DI MONACO: MENTRE LA MOGLIE SI SCAMBIA LE CREMINE CON GLI AMICHETTI CHE LA VENERANO COME UNA MADONNINA, L’EX MARITO PASSA DA UNA GNOCCA ALL’ALTRA – L’ULTIMO FLIRT E' QUELLO CON LA MODELLA FRANCESE: PARE CHE LA FREQUENTAZIONE VADA AVANTI DA QUALCHE MESE VISTO CHE I DUE ERANO INSIEME ANCHE AL… VIDEO

Estratto dell'articolo di Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

Sono passate poche settimane da quando Fedez, intervistato a Belve, parlava in lacrime della separazione da Chiara Ferragni da cui ha avuto i figli Leone e Vittoria. […] il trentaquattrenne rapper sembra avere un nuovo flirt: la ventenne modella francese Garance Authié.

I due, come rivela un video diffuso su Instagram dal portale Very Inutil People, sono stati avvistati mano nella mano al GP di Monaco: «Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo», scrive il profilo a corredo del filmato. Non solo: in una storia Instagram del cantante si vede Garance ritratta di spalle a bordo di uno yacht, insieme a Fedez e a un gruppo di amici.

Ma cosa sappiamo della (presunta) nuova fiamma del rapper? Bionda, occhi azzurri, alta un metro e ottanta, Garance Authié, classe 2004, ha iniziato a fare la modella da bambina: aveva solo nove anni quando posò per il primo servizio fotografico professionale. E proprio nei giorni scorsi l'abbiamo vista a Cannes 2024, impegnata in alcuni fashion show che sono andati in scena in contemporanea al Festival di Cinema.

Appassionata di danza ed equitazione, seguita da due agenzie di moda - una francese e una spagnola - la ragazza in futuro sogna di lavorare nel cinema. Tuttavia non ha messo da parte gli studi: è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza.

[…]