BYE BYE MOISES TEJADA - È STATO RIMPATRIATO UNO DEI CRIMINALI AMERICANI PIÙ PERICOLOSI (E RICERCATI): ERA STATO ARRESTATO LO SCORSO APRILE A PIAZZA SAN PIETRO, A ROMA. CON SÉ AVEVA TRE COLTELLI CON UNA LAMA DA 20 CENTIMETRI - RIMANE UN MISTERO COME ABBIA FATTO, NEL 2022, A SCAPPARE DAGLI STATES PER ANDARE A COMBATTERE IN UCRAINA CONTRO I RUSSI - DOPO UN PAIO D'ANNI, MOISES TEJADA HA DECISO DI VENIRE IN ITALIA ED E' STATO ARRESTATO...

Bye Bye Moises Tejada, uno dei più pericolosi criminali a stelle e strisce lascia l'Italia. Tejada, 54 anni, compare nella most wanted dei 12 ricercati più pericolosi dello Stato di New York con tanto di fotosegnalamento in stile vecchio West. È stato accompagnamento alla frontiera, fatto salire a bordo di un aereo diretto verso la Grande Mela.

Questa ciò che ha deciso il prefetto di Roma, gli States in queste settimane non hanno chiesto l'estradizione di un loro galeotto che inspiegabilmente nel 2022, a guerra con l'Ucraina appena esplosa, era riuscito ad imbarcarsi dall’America su un aereo diretto a Kiev senza che nessuno in Patria lo bloccasse nonostante un curriculum da bandito patentato.

In Ucraina Tejada, secondo quanto ha riferito ai magistrati, ha combattuto contro i russi. Dopodiché, dopo un paio di anni, ha deciso di puntare l’Italia, Roma e lo Stato del Vaticano, nello specifico piazza San Pietro dove il 10 aprile è stato arrestato, durante l’udienza papale, mentre gironzolava armato come un macellaio con tre coltelli da venti centimetri, di cui uno a doppia lama.

Tejada […] era stato arrestato per detenzione abusiva di armi, minaccia e resistenza. La misura cautelare scadeva oggi, perciò il Prefetto e la Questura di Roma sono riuscite abilmente a fare coincidere il rimpatrio forzato negli Usa con la conclusione degli arresti in Italia. Il timore delle forze dell’ordine è stato scongiurato, visto che l'uomo è considerato un pazzo, si temeva che venisse liberato e circolasse per Roma a combinare guai.

Tejada negli Usa è “classificato come estremamente violento”, così è scritto sul sito del New York State Department of Corrections and Community Supervision’s Office of Special investigations. […]

Tejada che si sarebbe reso responsabile di sequestri di agenti immobiliari. Agenti, vittime dell’uomo, picchiati una volta portati a visitare lussuosi appartamenti e infine lasciati in mutande nelle super case, senza nemmeno l’auto che, Tejada, era solito portarsi via. Il teatro in cui sarebbero andati in scena i colpi dell’uomo è la contea di Suffolk, nella fascia centro-orientale dell’isola di Long Island che fa parte dell’area metropolitana di New York. […]

