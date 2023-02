IL CACAO È L'ORO DEI DISGRAZIATI - UN 32ENNE BRITANNICO È STATO ARRESTATO PER AVER RUBATO OLTRE 200 MILA UOVA DI CIOCCOLATO DAL VALORE DI QUASI 45MILA EURO - QUANDO L'UOMO È COMPARSO DAVANTI AI GIUDICI, HA AMMESSO LE SUE COLPE, SPIEGANDO DI AVER COMMESSO IL FURTO PERCHÉ GOLOSO DEI DOLCETTI…

[…] In Gran Bretagna sta facendo discutere il caso di Joby Pool, un uomo di 32 anni arrestato per il furto di ben 200.000 ovetti di cioccolata, per un valore complessivo pari a 40mila sterline (quasi 45mila euro). Nella giornata di martedì 14 febbraio il 32enne è stato comparso davanti ai giudici di Kidderminster, dove si è dichiarato colpevole di furto e danni penali.

Pool in aula ha ammesso le sue colpe, spiegando di avere una particolare predilezione per i Cadbury Creme Eggs, un ovetto di cioccolato con un'anima cremosa bianca e gialla al centro. Secondo quanto riportato dalla polizia il maxifurto è avvenuto in un magazzino a Stafford Park, in Inghilterra occidentale.

Secondo la ricostruzione, Poll ha usato delle cesoie per tagliare le barriere e fare irruzione nell'impianto industriale, scappando via con gli ovetti di cioccolato. La dolce refurtiva è stata poi recuperata, quando Pool è stato fermato in strada dalla polizia stradale di West Mercia. […]

