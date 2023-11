4 nov 2023 19:38

LA CACCIA ALL’EBREO NON SI FERMA - UNA DONNA DI RELIGIONE EBRAICA È STATA PUGNALATA IN CASA A LIONE, IN FRANCIA: NON È IN PERICOLO DI VITA - SULLA SUA PORTA È STATA DISEGNATA UNA SVASTICA - QUALCUNO HA SUONATO AL CAMPANELLO E, QUANDO LA TRENTENNE HA APERTO È STATA COLPITA DUE VOLTE - L'ASSALITORE, VESTITO DI NERO E CON IL VOLTO COPERTO, È FUGGITO...