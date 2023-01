LA CACCIA È APERTA! – A MENTANA, VICINO ROMA, ALCUNE PERSONE SI SONO IMPROVVISATE CACCIATORI E HANNO PROVATO A BRACCARE A MANI NUDE UN CINGHIALE CHE SI È AVVICINATO TROPPO ALLE CASE – VIDEO: IL GRUPPETTO DI PERSONE (TRA CUI UN CARABINIERE IN DIVISA) ARMATO DI CINGHIE HA PROVATO A FRONTEGGIARE L’UNGULATO MA L'ANIMALE È RIUSCITO A SCAPPARE - VIDEO

Valentina Lupia per www.repubblica.it

Un cinghiale intrappolato in un’area verde e residenti con fasce elastiche, cinghie e addirittura con mazze da baseball che vogliono ucciderlo. Brutalmente, a sangue freddo.

È quanto si vede in un video pubblicato dalla pagina Instagram “Welcome to favelas”, girato un paio di sere fa a Mentana, piccolo Comune a meno di trenta chilometri dal centro di Roma: è buio e nell’area verde, oltre al cinghiale, ci sono dei residenti che tentano di ammazzare l’animale con le proprie mani anziché allontanarlo.

Due uomini tirano fuori le cinghie, uno ha anche una lunga mazza di legno, una da baseball. L’animale si agita, i residenti cercano di andargli incontro. Poi il video si ferma. Presente anche un carabiniere. Secondo i cittadini l’ungulato si è poi allontanato verso la campagna, in autonomia e in cerca di tranquillità. […]

