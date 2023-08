1 – UCCIDE CON UN COLTELLO IL PADRE E L'AMICO CHE LI OSPITA E FUGGE NEI BOSCHI NEL CUNEESE

Era ospite in paese, per un periodo di vacanza, nella casa di una famiglia di amici del padre. In quell'abitazione nel pomeriggio sarebbe scoppiato un litigio, per motivi al momento sconosciuti: secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del comando provinciale di Cuneo, il giovane in casa ha afferrato un coltello in cucina e ha colpito il padre, ferendolo mortalmente e poi il proprietario di casa che era intervenuto.

Quest'ultimo, con lesioni gravissime, è stato portato in ospedale con un elicottero del 118, ma è deceduto nella serata. Anche lui era olandese e aveva 59 anni. Scattato l'allarme, in paese sono arrivati le ambulanze e le forze dell'ordine ed è stata avviata la caccia all'uomo, che ha visto impegnate decine di carabinieri, schierati a perlustrare le case e le cascine del paese collinare e nei boschi attorno a Montaldo Mondovì mentre un elicottero dell'Arma ha sorvolato incessantemente la zona per cercare di scorgere il fuggitivo.

Si cerca un ragazzo alto circa 1 metro e 75 centimetri, che indossa maglietta e pantaloncini. È considerato ancora molto pericoloso e i carabinieri invitano alla massima attenzione tutte le persone che sono a Montaldo e nei paesi vicini. Le ricerche dei militari dell'Arma, nonostante lo spiegamento di forze, non sono facili poiché il territorio boscoso attorno a Montaldo Mondovì è molto esteso e con zone intricate e difficili da esplorare.

[…]Finora nessuna traccia del presunto autore del duplice omicidio. Le ricerche sono diventate ancora più difficili con il sopraggiungere del buio. I carabinieri raccomandano chiunque abbia informazioni utili a contattare il 112. Le operazioni sono seguite anche dal sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo.

SACHA CHANG: CHI È IL GIOVANE RICERCATO PER AVER UCCISO IL PADRE E UN AMICO DI FAMIGLIA

[…] L'uomo ricercato è Sacha Chang, un ragazzo olandese di 21 anni che sarebbe affetto da problemi psichiatrici. Poco dopo il delitto il giovane è fuggito a piedi nei boschi della zona.

Da qualche giorno il 21enne era ospite con il padre di una famiglia di amici che hanno casa a Montaldo. Nell'abitazione, per motivi da chiarire, sarebbe scoppiato un litigio, probabilmente tra padre e figlio.

Sacha Chang avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo prima il padre e, poi, l'amico di famiglia che era intervenuto. Il genitore del presunto killer sarebbe morto sul colpo, mentre l'altro uomo è stato portato in ospedale con un elicottero del 118, ma è deceduto ieri in serata. Si tratterebbe di un 59enne, anche lui olandese.

[…] Il ricercato è alto circa 1 metro e 75 centimetri e al momento della fuga indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini. Soffrirebbe di qualche problema di natura psichica e viene ritenuto pericoloso. Per questo, come riportano le agenzie, i carabinieri avrebbero invitato i residenti di Montaldo e dei comuni vicini a essere prudenti nel caso in cui dovessero avvistarlo. […]

