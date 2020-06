8 giu 2020 18:07

LA CACCIA AL TESORO È FINITA, ANDATE IN PACE – IL FORZIERE NASCOSTO DAL COLLEZIONISTA D'ARTE STATUNITENSE FORREST FENN SULLE ROCKY MOUNTAINS È STATO RITROVATO: 10 ANNI FA L’UOMO ANNUNCIÒ DI AVER SEPOLTO UNO SCRIGNO D'ORO PIENO DI SMERALDI, DIAMANTI E OGGETTI ANTICHI PER UN VALORE STIMATO DI OLTRE UN MILIONE DI DOLLARI, SPINGENDO 350MILA PERSONE A METTERSI A CACCIA – IN CINQUE CI HANNO RIMESSO LA PELLE, MA SOLO UN MISTERIOSO… . VIDEO