CACCIATE I PEDOFILI DA TELEGRAM! – UN 26ENNE DI ANAGNI HA VIOLENTATO IL CUGINO DI 10 ANNI E HA CONDIVISO IL VIDEO SULLA CHAT “INCESTI ITALIANI” – LA VICENDA RISALE A DUE ANNI FA: IL RAGAZZO PORTA IL BAMBINO IN UN LUOGO APPARTATO, LO COSTRINGE A COMPIERE ATTI SESSUALI E RIPRENDE TUTTO. POI SI ASSICURA CHE IL FILMATO SIA VENUTO BENE E…

Il cuginetto di 10 anni costretto a compiere atti sessuali. Ripresi con il telefonino per essere diffusi sulla chat di Telegram «Incesti italiani». È l’accusa per cui un 26enne, G. M., rischia sei anni di reclusione, la pena chiesta dal pm […] al termine del rito abbreviato. Le imputazioni sono violenza sessuale e pornografia minorile, reati entrambi aggravati dalla circostanza che la vittima aveva meno di 18 anni.

La vicenda, che risale a due anni fa, è emersa in seguito al sequestro dei dispositivi di uno dei destinatari del video. Immagini (agghiaccianti) che hanno permesso alla Procura di smantellare la chat, individuando l’autore del filmino. Il ragazzino, oggi 12enne, ha poi confermato le accuse in un’audizione protetta. E M., residente ad Anagni, è finito ai domiciliari.

È agosto 2021, l’imputato trascorre una giornata con il cuginetto. A un certo punto […] lo porta in un luogo appartato. Posa il cellulare in modo che la scena che ha studiato in precedenza sia ripresa. Spinge il tasto «rec». Il ragazzino guarda, confuso. Non capisce cosa abbia in mente il cugino. […] M. si sfila alcuni indumenti, poi, una volta che si è denudato, obbliga il bambino a realizzare le sue perversioni. Il piccolo è pietrificato. Non sa che fare. Non ha la forza di urlare, né saprebbe come scappare. M., nonostante il terrore del cuginetto, non ha scrupoli. Il suo unico obiettivo è registrare la vittima mentre subisce, inerme, un abuso sessuale.

Appena terminato, M. si preoccupa di visionare il filmino per capire se le immagini possano essere apprezzate dai partecipanti a una chat di gruppo il cui nome, «Incesti italiani», non lascia dubbi su quale sia lo scopo […]. L'uomo, secondo l’accusa, ha anche un interlocutore (non indagato) al di fuori della chat: va su Whatsapp. cui ha inviato il video girato con il cuginetto. […]

