UN'OPERAZIONE GRAD-"ITA" - IL GOVERNO NON VEDE L'ORA DI CEDERE UN PEZZO DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA A MSC E LUFTHANSA, CHE HANNO PRESENTATO UN PROGETTO DI CRESCITA CONSIDERATO CREDIBILE - IL GRUPPO DELLE CROCIERE DOVREBBE AVERE IL 40%, I TEDESCHI IL 20% E IL RESTO AL TESORO - POTENZIAMENTO IN VISTA PER FIUMICINO E MALPENSA, CON UNO SVILUPPO DEL TRAFFICO MERCI…