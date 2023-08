IL CADAVERE DI UNA DONNA DI 56 ANNI, ANNA SCALA, È STATO TROVATO NEL BAGAGLIAIO DI UN’AUTO A PIANO DI SORRENTO, IN PROVINCIA DI NAPOLI – LA VETTURA ERA IN UN GARAGE CONDOMINIALE, CON IL COFANO APERTO – SUL CORPO CI SONO DIVERSE FERITE DI ARMA DA TAGLIO – TESTIMONI HANNO VISTO UN UOMO VESTITO DI NERO CHE HA ACCOLTELLATO LA DONNA ALLE SPALLE E POI È SCAPPATO IN SCOOTER – SI CERCA L'EX COMPAGNO DELLA VITTIMA, CHE ERA STATO DENUNCIATO PER STALKING POCHI MESI FA…

CADAVERE DI DONNA NEL BAGAGLIAIO DI UN'AUTO VICINO SORRENTO

(AGI) - Il cadavere di una donna è stato trovato dai carabinieri intorno alle 12.30 nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, nel Napoletano. L'auto era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Il cofano della vettura era aperto e il corpo era visibile dall'esterno. Evidente anche la fuoriuscita di sangue, non si esclude causate da ferite d'arma da taglio.

A telefonare al 112 per dare l'allarme, un cittadino che ha probabilmente visto il corpo nell'auto. I carabinieri stanno raccogliendo e analizzando immagini da telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando testimonianze.

Proprio dall'ascolto di testimonianze sono emersi primi elementi nelle indagini dei carabinieri. Alcuni testimoni, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbero raccontato di un uomo vestito di nero arrivato in sella a uno scooter armato di coltello in via San Massimo. L'uomo avrebbe sorpreso la donna, accoltellandola alle spalle mentre era intenta ad aprire il bagagliaio, poi l'avrebbe spinta e chiuso il vano, risalendo infine in scooter per scappare via.

2 – NAPOLI, CADAVERE DI DONNA NEL BAGAGLIAIO DI UN'AUTO. SI CERCA L’EX COMPAGNO, LEI L’AVEVA DENUNCIATO

Estratto dell'articolo di Felice Naddeo e Gennaro Scala per https://napoli.corriere.it/

Il cadavere di una donna è stato trovato dai carabinieri a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, nel bagagliaio di un'auto. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 12.3o in via San Massimo. L'autovettura era parcheggiata in un'area condominiale. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio alla schiena. A non molta distanza i carabinieri che conducono le indagini hanno anche rinvenuta una lama che verosimilmente sarebbe l'arma del delitto.

A pomeriggio inoltrato la donna è stata identificata per Anna Scala, 56 anni, di Vico Equense, altro centro della Penisola Sorrentina a non molta distanza dal luogo dell'omicidio. Secondo una prima ricostruzione, non ancora ufficialmente confermata, la donna stava aprendo il bagagliaio della sua autovettura quando si è avvicinato un uomo completamente vestito di nero. L'aggressore l'ha colpita con diverse coltellate, poi ha scaraventato il cadavere nel bagagliaio dell'auto ma non l'ha chiuso. Infine si è dileguato a bordo di uno scooter.

[…] Dalle testimonianze e dalle verifiche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ad uccidere la 50enne sarebbe stato il suo ex compagno, anch'egli cinquantenne. Che era stato denunciato dalla donna per stalking negli ultimi mesi. Inoltre, l'uomo avrebbe minacciato più volte la vittima, squarciandole anche le ruote dell'autovettura.

L'autovettura era all'interno di un garage condominiale. La donna, nonostante non abitasse nel fabbricato, aveva comunque sostato la sua autovettura in quella zona. Sono stati alcuni residenti, richiamati dalle urla della vittima, a notare l'uomo che fuggiva e poi ad avvertire subito i carabinieri. In particolare, un residente si sarebbe avvicinato e ha notato il corpo senza vita della donna.

