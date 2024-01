CADONO TUTTI SULLA FIGA – SCANDALO A BOSTON E A WASHINGTON, DOVE SONO STATI SCOPERTI SEI BORDELLI FREQUENTATI DA POLITICI, FUNZIONARI DI ALTO RANGO E CONTRACTOR – DIETRO AI CLUB DEL SESSO, GESTITI TRA TRE SUDCOREANI, POTREBBERO ESSERCI I SERVIZI SEGRETI DI PAESI STRANIERI CHE AVREBBERO ORGANIZZATO UNA “HONEYPOT” PER SPILLARE INFORMAZIONI IMPORTANTI A CLIENTI MALATI DI FIGA – SI PENSA ALLA RUSSIA, ALLA CINA A ISRAELE E ANCHE ALLA COREA CHE…

Gli esperti di intelligence sono sempre più convinti che sei bordelli di lusso nei sobborghi di Boston e Washington, siano delle trappole organizzate da potenze straniere. I bordelli – presumibilmente ideati da una donna sudcoreana di 41 anni – avevano come clienti politici, funzionari governativi di alto rango e contractor.

Ma il mistero è quale paese si nasconda dietro questo progetto. Russia , Cina , la stessa Corea o anche Israele sono tutti considerati possibili responsabili del piano.

«Avere i coreani in prima linea avrebbe potuto essere un paravento per dare alla Cina o a un altro paese una plausibile smentita se il complotto fosse stato svelato» ha detto a DailyMail.com un ex ufficiale delle operazioni senior della CIA in un'intervista esclusiva.

I bordelli sono stati perquisiti a novembre e i pubblici ministeri hanno affermato che stavano cercando di accusare 28 persone solo nel Massachusetts .

Non c'era alcun motivo evidente per istituire due bordelli nell'area metropolitana di Washington. Nessuno dei tre imputati vive nelle vicinanze della capitale e le prostitute sono arrivate in aereo da Los Angeles o Las Vegas .

Han Lee, la presunta mente, Junmyung Lee, 30 anni, e James Lee, 68 anni – tutti cittadini statunitensi nati in Corea del Sud – sono stati accusati a novembre di gestire il giro di prostituzione.

Membri del Congresso, ufficiali militari e contractor che "possedevano nulla osta di sicurezza" erano tra i clienti abituali dei "bordelli di fascia alta" gestiti dalla rete. Tra i clienti, che pagavano tariffe fino a 600 dollari l'ora, figuravano dirigenti aziendali, professori, avvocati e scienziati.

Per attirare i clienti, i Lee avrebbero creato siti Web il cui scopo era aiutare i fotografi a trovare modelle nude in cerca di lavoro. Gli investigatori ritengono che i tre avessero guadagnato più di 1 milione di dollari quando è stato scoperto.

Le "modelle" vestite in lingerie e bikini avevano nomi come Sexy Schu, Venus, Tina, YokoDDD e Tiffany.

Nessuno dei clienti è stato identificato o accusato finora, ma potrebbero presto essere smascherati dopo che i procuratori federali il mese scorso hanno annunciato di essere pronti ad avanzare accuse penali.

«Le informazioni più preziose a Washington e Boston sono segreti di Stato - ha detto al DailyMail.com un'ex spia straniera che conosce bene gli honeypot - Se apri un'attività di prostituzione che si rivolge a clienti facoltosi in quelle città, molte persone varcano le porte a cui hanno accesso».

In questa atmosfera rilassante, un funzionario governativo potrebbe sentire il bisogno di impressionare una giovane donna attraente facendo nomi di colleghi importanti e parlando delle sue importanti responsabilità lavorative.

I clienti erano ben selezionati visto che dovevano presentare una domanda di adesione prima di poter prenotare un appuntamento. Secondo i documenti del tribunale, la documentazione richiesta includeva documenti d’identità rilasciati dal governo, contatti telefonici ed e-mail, informazioni sul datore di lavoro e dati delle carte di credito.

Stranamente, numerosi funzionari politici, militari e aziendali hanno fornito i dati senza batter ciglio e hanno continuato a fare sesso in un appartamento che, per quanto ne sapevano, era dotato di attrezzature per registrare filmati video e audio. «Trovare idioti come questi è oro per un servizio di intelligence che vuole organizzare una trappola» ha detto la spia straniera in pensione.

