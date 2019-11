CAFFÈ DI TRAVERSO – LA QUERELLE SULLO SFRATTO DEL CAFFÈ GRECO DI ROMA SI SPOSTA SU FACEBOOK DOVE L’OSPEDALE ISRAELITICO DI ROMA, PROPRIETARIO DEI MURI DEL LOCALE, È STATO PRESO DI MIRA CON UN SERIE DI POST ANTISEMITI: “SE LA GESTIONE DOVESSE PASSARE AI SIONISTI, SI DOVRÀ INCLUDERE NEL BOICOTTAGGIO CONTRO ISRAELE” – IL GESTORE RISPONDE AL POST: “STIA TRANQUILLO, NON SUCCEDERÀ MAI” E I PROPRIETARI DELL’IMMOBILE PRESENTANO UNA DENUNCIA PER…

Andrea Arzilli per il “Corriere della Sera”

Quella dell' Antico Caffè Greco è una storia che finisce in tribunale segnata da un'accusa pesante. «Istigazione all' odio razziale» è, in sostanza, il contenuto dell' esposto che i proprietari dell' immobile, l' Ospedale Israelitico di Roma, presenteranno domani in Procura dopo aver raccolto i post «dai chiari toni antisemiti» apparsi sulla pagina Facebook del locale, storico caffè letterario nato nel 1760 al civico 86 di via dei Condotti, nel centro di Roma.

Tutto inizia con la contesa tra la proprietà dello stabile e il gestore dell' attività il cui contratto d' affitto - sottoscritto nel 1999, 16 mila euro al mese -, cessa a settembre 2017. Sei mesi dopo la disdetta parte l' avviso di sfratto, ovvero la scintilla che accende la querelle sul locale in cui, in 250 anni di storia, consumano caffè clienti eccellenti come D' Annunzio, Leopardi, De Chirico, Goethe e anche lo scrittore ebreo Primo Levi.

Da una parte l' Ospedale Israelitico attende che «l' ufficiale giudiziario notifichi i tempi per l' uso della forza pubblica» in modo da liberare il caffè visto che, dopo i vani tentativi di trattare sulla cifra, il gestore non sembra intenzionato ad adeguare l' affitto ai prezzi correnti in quella porzione di Roma (da 120 a 180 mila euro al mese). Dall' altra l' ingegner Carlo Pellegrini, che gestisce l' attività, non accetta di traslocare in quanto «proprietario del marchio» e perché sulla «tutela di un bene culturale e di diritti reali di privati» deve prima esprimersi un giudice.

La battaglia va avanti tra carte bollate e rinvii, mentre molti interessati a rilevare l' attività bussano alla porta dei proprietari. Finché la disputa diventa oggetto di commenti sul profilo Fb del locale: «Se la gestione del Caffè Greco dovesse passare ai sionisti, allora si dovrà includere anche questo locale nel boicottaggio contro Israele», scrive Gino Gelli allegando il link di bdsitalia.org , un sito pro Palestina e anti Israele. E i gestori del caffè: «Stia tranquillo, noi siamo proprietari di tutto, mura escluse. E anche fieramente gestori. Non succederà mai».

Negli screenshot raccolti dall' Ospedale Israelitico prima che i post scomparissero dalla pagina del Caffè Greco, sono decine i commenti da domani al vaglio dei pm: c' è chi dice che gli «israeliani in genere non muoiono di fame, sono i più ricchi al mondo», chi sostiene che gli «ebrei di Roma» sono «israeliani... non italiani», mentre altri account definiscono gli ebrei «avidi» o «tripolini». Altri ancora entrano nel merito invitando a «boicottare l' Ospedale Israelitico», scrive Elvira Cerritelli.

I gestori del Caffè si dicono «disgustati» dai post razzisti e annunciano querela contro gli autori. «Denunciamo e ci dissociamo, purtroppo non controlliamo ogni commento», dice Carlo Pellegrini anche se una risposta firmata Caffè Greco compare nello storico. Poi sul caso interviene la politica.

Di «offese scandalose» parla il deputato di Italia Viva Luciano Nobili, di «insulti vergognosi» Sabrina Alfonsi, presidente dem del Municipio, e di «rigurgiti antisemiti» twitta Mariastella Gelmini di Forza Italia. Il vice governatore del lazio, Daniele Leodori, esprime «solidarietà» al presidente dell' Ospedale Israelitico Bruno Sed.

