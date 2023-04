20 apr 2023 13:14

LA CAFFEINA FA MUOVERE IL MONDO! - OGNI GIORNO IN TUTTO IL PIANETA SI BEVONO 3,1 MILIARDI TAZZE DI CAFFÈ! – L’ITALIA È IL SETTIMO PAESE AL MONDO PER I CONSUMI DELLA BEVANDA: OGNI ANNO TRACANNIAMO 95 MILIONI DI TAZZINE (1,6 IN MEDIA PER ITALIANO) – L’ESPORTAZIONE DEI CHICCHI DALL’ITALIA È AUMENTATA DEL 12,9% LO SCORSO ANNO. SI STIMA CHE, ENTRO IL 2030, NEL MONDO SI ARRIVERANNO A CONSUMARE 3,8 MILIARDI DI TAZZE DI CAFFÈ AL GIORNO…