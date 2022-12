CAFONAL PIU' SANI PIU' BELLI – ALLA SERATONA APPARECCHIATA A PALAZZO BRANCACCIO PER IL COMPLEANNO DI ROSANNA LAMBERTUCCI, PRESENTI BEN DUE MINISTRE DEL GOVERNO MELONI, EUGENIA ROCCELLA E ELISABETTA CASELLATI, E LA MOGLIE DI GENNY SANGIULIANO, FEDERICA CORSINI – IL MITOLOGICO ENRICO LUCCI, ARMATO DI MICROFONO, STUZZICA GLI OSPITI, DA STEFANO COLETTA A SERENA BORTONE - E POI MARGHERITA BONIVER, PAOLA SALUZZI, ENRICO CISNETTO, RENZO LUSETTI. A PRENDERSI LA SCENA IVA ZANICCHI CON LE SUE BARZELLETTE SCONCE – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone per Dagospia

rosanna lambertucci con i biscottini foto di bacco

Le barzellette parolacciute di Iva Zanicchi, volenti o nolenti, sono ormai diventate un cult. E tracimano dalla pista di “Ballando con le stelle” ai salotti buoni della Roma godona e mondana. Come si è visto sere fa al raffinato dinner party per il compleanno di Rosanna Lambertucci, presenti ben due Ministre del Governo Meloni. Iva ha tenuto banco sciorinandone a grande richiesta sul palco una serie, il mejo del suo repertorio. Tutti ridono, applaudono, si divertono. Chiedono il bis e poi un altro.

Nessuno si scandalizza, forse perché Iva è una grande donna di spettacolo dal carattere vulcanico difficilmente contenibile, in barba ai suoi 82 anni (che beato chi di noi ci arriva!). Ma non lo fate sapere a Selvaggia Lucarelli perché lei no, quelle barzellette proprio non le tollera, soprattutto se sparate il sabato sera in diretta su Raiuno.

rosanna lambertucci mario di cosmo foto di bacco

Neanche a dirlo, se prima a Iva ovunque andasse chiedevano di intonare con la sua voce possente “Zingara” ora vogliono solo sentire le sue freddure “scorrette” condite sempre con un po’ di “pene” o di “caxxo mollo” (ma venerdì sera, per dire, ha fatto di più: ha sdoganato sulla rete ammiraglia Rai persino la parolaccia “puttana”, gran finale della sua barzelletta, che ha fatto rizzare i capelli a Selvaggia visto che faceva il paio con quel brutto epiteto che Iva le aveva rivolto qualche puntata prima, quel “troia” mormorato al suo ballerino Samuel Peron pensando di non essere sentita).

Sebbene Iva si sia scusata con Selvaggia in tutti i programmi e pareva ci fosse una tregua “armata” nonostante le frecciatine continue, sulle barzellette non gliela vuole dare vinta: sì, alle sue storielle sporcaccione non intende proprio rinunciare. Anzi, è ben felice se le chiedono di raccontarne una e poi un’altra e poi un’altra ancora. Perché lei si diverte a dirle, manco fosse una bambina dispettosa. Purtroppo il tavolo dei giurati di “Ballando” è diventato un ring, non tutti contro tutti, ma tutti contro Selvaggia che quelle barzellette le reputa “volgari”, più adatte al Bagaglino (ma non ha mai detto che Iva è volgare, non l’ha mai offesa, famo a capisse!).

rosanna lambertucci iva zanicchi foto di bacco (5)

A mettere un po’ di ironia sulla faccenda, per fortuna, è arrivato via social Gianni Ippoliti che non solo ha ribattezzato lo show ballerino “Litigando con le stelle” ma ha lanciato “la lite di cittadinanza” che sarà garantita a tutti. “Visti i moltissimi pretendenti, per ottenere visibilità sui social e sulla stampa grazie a un battibecco con la Lucarelli, d’ora in poi ci si dovrà necessariamente prenotare. E così dopo Mariotto, Zazzaroni, Carolyn Smith, Canino, Rossella Erra, Costamagna e Zanicchi, attendete il vostro turno”, scrive Ippoliti. Insomma, sotto a chi sbrocca! Che Selvaggia tanto vi regge a tutti!

rosanna lambertucci eugenia roccella luigi cavallari enrico lucci foto di bacco (2)

Ma torniamo alla seratona apparecchiata a Palazzo Brancaccio da Rosanna Lambertucci, sempre più sana e più bella, un’altra che ha fermato il tempo, sennò non sarebbe la regina del benessere psicofisico che è. Per lei due piccioni con una fava, come direbbe la Zanicchi: ha infatti festeggiato il compleanno e presentato il suo nuovo libro, il delizioso “Graffi che fanno bene al cuore” (edito da Gallucci, euro 16,50 ), in cui racconta l’incontro che le ha cambiato la vita e l’ha salvata dalla depressione in un momento delicato della sua vita, quello con i suoi due gatti adorati Sandy e Dyson, da cui difficilmente si separa anche se ha rischiato involontariamente di farli morire avvelenati con dei pezzettini di cioccolato fondente che amava sgranocchiare con loro la sera sul divano.

maria elisabetta alberti casellati rosanna lambertucci foto di bacco (1)

Un libro tenero, adatto anche ai più piccoli, non solo per le belle illustrazioni di Cevì ma anche per le 25 favolette sui mici che contiene, storielle irresistibili su gatti più o meno eroici, randagi, innamorati, pigri o scatenati. Non mancano interviste a veterinari e nutrizionisti per la salute dei nostri amici morbidosi. La prefazione non poteva che essere coi baffi, infatti la firma Maurizio Costanzo, che nel suo ufficio coccola un gattone grigio da oltre 10 anni.

“Dopo i grandi dolori della mia vita avevo indossato una corazza: Sany e Dyson hanno sciolto tutte le mie difese. Mi hanno migliorata, resa più responsabile e mi hanno fatto interrogare sul senso della vita”, ha spiegato Rosanna. “Non parlano la nostra lingua ma comprendono il linguaggio del nostro cuore: credetemi, chi non ha mai avuto un animale non saprà mai cosa significhi essere amato”.

vira carbone renzo lusetti foto di bacco

Elegantissima in smoking di velluto nero griffato Lanvin con scintillante mega cravatta di paillettes, make up perfetto a cura del “divo del trucco” Gennaro Marchese, la Lambertucci ha deciso di destinare i proventi della vendita del libro all’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) di Latina e all’Ospedale Veterinario di Sermoneta.

Ad attendere al varco il centinaio e passa di ospiti tra i velluti rossi, gli stucchi e gli ori di Palazzo Brancaccio, c’è il mitologico Enrico Lucci armato di microfono: i suoi servizi per “Striscia la notizia” sono sempre più divertenti grazie alle sue domande provocatorie e strampalate e la sua solenne faccia tosta. Rosanna accoglie gli amici accanto al compagno Mario Di Cosmo, da 7 anni al suo fianco, e li convoglia per il dinner nella sala Oro in stile barocco di grande valore artistico.

luigi cavallari eugenia roccella maria elisabetta alberti casellati foto di bacco (1)

Tavoli tondi con mise en place blu e candele nelle boulle. Il menu non è dietetico ma gustoso: risotto con carciofi e pecorino, mezze maniche alla amatriciana, guancia di maiale con purè di patate aromatizzato all’arancia. La Ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Casellati siede al tavolo con il “mega direttore galattico” dell’Intrattenimento Prime Time Rai Stefano Coletta, amatissimo da tutti, l’uomo con studi filosofici alle spalle che dopo aver riportato Raffaella Carrà buonanima su Raitre ha ora il merito di aver convinto Rosario Fiorello a tornare in video con lo scoppiettante “Viva Raidue”.

Con lui, che il 7 dicembre per la prima volta andrà ospite alla Prima istituzionale della Scala di Milano, c’è una delle sue amiche più care, la peperina e simpaticissima conduttrice Serena Bortone, bombastica in abitino verde brillante (con tanto di cappello in tinta) e stivali neri a tacco basso. Poco più in là la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella.

eugenia roccella paola saluzzi maria elisabetta alberti casellati serena bortone angelica amodei iva zanicchi rosanna lambertucci mario di cosmo foto di bacco

C’è la giornalista Federica Corsini, moglie del neo Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, scortata dall’hair stylist delle star Paolo Di Pofi. Zoomando tra i tavoli, ecco Margherita Boniver, Paola Saluzzi, Vira Carbone col marito Renzo Lusetti, il bel Valerio Rossi Albertini accompagnato dalla cantante Elena Bonelli, il chirurgo plastico Marco Gasparotti, la stilista Flavia Padovan, il maestro e direttore d’orchestra Gerardo Di Lella con la compagna ambasciatrice da cui ha avuto due figli.

Al tavolo della stampa, capitanato dalla press office Gessica Giglio e le sue collaboratrici, ecco il buon e elegantissimo Santino Fiorillo, l’editore Carlo Gallucci, il giornalista Alessio Poeta in dolce compagnia. Come una sposa, la festeggiata passa leggiadra tra i tavoli con un cestino in mano: invece dei confetti distribuisce biscottini con la cover del libro disegnata sopra.

serena bortone iva zanicchi stefano coletta foto di bacco (2)

Ed ecco il momento della Zanicchi, vera guest star della serata. Sotto lo sguardo bonario del marito Fausto Pinna, viene chiamata sul palco per il suo mini show barzellettiero. Lei non si tira indietro e tutti pensano che è pronta per condurre una prossima futura edizione di “La sai l’ultima”.

Al momento topico della torta, l’Aquila di Ligonchio intona “Happy Birthday” per l’amica che spegne una sola lunga candelina rosa sulla torta impreziosita da ghirigori di panna rosa e una composizione floreale dai toni pastello. Al suo fianco, la nipote Caterina, la figlia Angelica Amodei, il genero Claudio Calza, il fratello Mauro e il suo amato fiancè Mario, che quasi quasi mi viene il dubbio sia lui l’antidepressivo e l’elisir di giovinezza della conduttrice, altro che i gatti!

serena bortone rosanna lambertucci iva zanicchi foto di bacco

Si balla con la musica live di Stefano Fantozzi: Rosanna, Iva e le altre amiche si lanciano in pista. Perché a quest’ora possono essere stanche le ventenni, non certo loro, sempre sane e belle! E guai a chiedere in giro quanti anni ha compiuto la Lambertucci. “Non si sa, non ama i numeri, non ha mai rivelato la sua età”, ti risponde una. E un altro: “Non lo dice a nessuno, perché lei è una figura mitologica, senza tempo!”. Che poi bastava andare su Wikipedia per scoprirlo. Ma noi che siamo buoni non la riveliamo, per rispettare la volontà di Rosanna. Auguri!

valerio rossi albertini maria elisabetta alberti casellati foto di bacco stefano coletta enrico lucci foto di bacco

tutti a ballare foto di bacco (4) tutti a ballare foto di bacco (2)

