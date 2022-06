CAFONALONE HOLLYWOODIANO! – CARRELLATA DI VIPPONI E SVIAPPATI AL MATRIMONIO DI BRITNEY SPEARS CHE È CONVOLATA A NOZZE CON IL PERSONAL TRAINER SAM ASGHARI. TRA GLI INVITATI MADONNA CHE SI È AVVINGHIATA ALLA SPEARS RIPROPONENDO IL BACIO DEL 2003. MEGA ABBRACCI TRA DREW BARRYMORE E SELENA GOMEZ. PARIS HILTON IMPALATA. DONATELLA VERSACE HA FIRMATO L’ABITO DELLA SPOSA CHE, VISIBILMENTE UBRIACA, SI È LANCIATA IN PISTA IN MUTANDE… - VIDEO

Lo scorso 9 maggio, postando su Instagram un’immagine del velo nuziale, Britney Spears annunciò che «il grande giorno» era stato fissato.. Nessuna indicazione, però, riguardo alla data delle nozze: «Si saprà solo il giorno successivo». E così è stato. O quasi. Alcuni fotografi, infatti, sono riusciti a raggiungere la villa californiana dell’artista, a Thousand Oaks, poche ore prima dell’inizio della ristrettissima cerimonia.

Impossibile immortalare ciò che avveniva all’interno, ovviamente, però sono emersi subito gli scatti che documentano l’arrivo degli ospiti. Tra le celeb, spiccano l’ereditiera Paris Hilton, con la madre Kathy e il marito Carter Reum, la popstar Madonna, l’attrice Drew Barrymore, la conduttrice Maria Menounos e la stilista Donatella Versace, che - stando al racconto di Britney - dovrebbe aver firmato l’abito da sposa.

I report parlano di circa 60 invitati, tra cui anche l’avvocato Mathew Rosengart e i ballerini del suo residency show a Las Vegas, Piece of me. Della famiglia Spears, pare ci fosse solo il fratello Bryan, mentre nessuna traccia dei genitori e della sorella, con i quali di recente ha avuto qualche battibecco. Non c’erano neppure i due figli, Sean Preston (16) e Jayden James (15), avuti con il precedente marito, Kevin Federline.

«Kevin e i ragazzi sono felici per Britney e le augurano il meglio per il futuro», ha fatto sapere l’avvocato di Federline attraverso TMZ. Lato famiglia dello sposo, il personal trainer Sam Asghari, non è dato sapere chi fosse presente, di sicuro però ha provato ad intrufolarsi Jason Alexander, il primo marito della popstar (un matrimonio durato soltanto 55 ore), fermato prontamente dalla security e allontanato dall’evento.

Chi c’era e chi non c’era, quindi. E chi ci sarebbe voluto essere.

