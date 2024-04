CAFONALONE IN SALSA SPICE - VICTORIA BECKHAM FESTEGGIA 50 ANNI E IL MARITO DAVID SGANCIA 300MILA PER IL CONTO DELL’OSWALD'S, CLUB TRA PIÙ ESCLUSIVI DI LONDRA, DOVE LA SPICE GIRLS HA CHIAMATO A RACCOLTA UN CENTINAIO DI AMICI E PARENTI: OLTRE ALLE SPICE, COSTRETTE A ESIBIRSI NELL’ENNESIMO BALLETTO DELLA CANZONE “STOP”, AVVISTATI SALMA HAYEK COL MARITO FRANÇOIS-HENRI PINAULT, UNO SMALTATISSIMO TOM CRUISE, L'EX CASALINGA DISPERATA EVA LONGORIA, LO CHEF GORDON RAMSAY CON LA MOGLIE E… - ALLA FINE LA FESTEGGIATA UBRIACA È STATA PORTATA SULLE SPALLE DAL MARITO - VIDEO

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per "il Messaggero"

victoria beckham dopo la festa

Victoria Beckham ha festeggiato i 50 anni con un centinaio di amici al 25 di Albemarle Street, dove si trova Oswald's, uno dei club più esclusivi di Mayfair. Ha in tutto mille soci, la lista d'attesa è lunghissima ed è famoso per le cantine che custodiscono vini preziosi. Il preferito di Victoria, lo Château Mouton Rothschild, arriva a costare anche 3500 euro la bottiglia e dopo la festa ne è rimasto molto poco.

tom cruise victoria e david beckham

Il compleanno è stato una nuova occasione per riunire le Spice Girls, che si sono separate nel 2000 ma ogni tanto si rivedono per un concerto d'addio, un matrimonio, la cerimonia di chiusura di un'Olimpiade, una bicchierata. Melanie Chilshom, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Brown hanno festeggiato Victoria con affetto e hanno cantato di nuovo assieme, a grande richiesta dei presenti, una delle loro canzoni, «Stop».

La festa per Victoria era cominciata mercoledì, data esatta dell'anniversario. Il marito David aveva noleggiato un aereo e portato la famiglia alla Colombe d'Or di Saint-Paul de Vence, il più suggestivo ristorante della Costa Azzurra dove cenavano Picasso e Chagall, Prévert e Sartre, Simone Signoret e Truffaut. Una scelta di gran classe. La festa di sabato ha avuto un preludio nella villa dei Beckham a Holland Park per un aperitivo alle 18 e poco dopo molte limousine si sono fermate al 25 di Albemarle.

salma hayek victoria beckham

Ne sono scesi, tra gli altri, Tom Cruise, Salma Hayek con il marito François-Henri Pinault, l'ex casalinga disperata Eva Longoria, lo chef Gordon Ramsay con la moglie Tana, il re dei film d'azione Jason Statham con la fidanzata, e decine di altre celebrità. Gli uomini tutti in smoking, le donne in abito da sera. […] Da Oswald's non si possono fare foto e tutto quello che accade nel locale, frequentato in passato anche dalla regina Elisabetta, resta riservato.

rosie huntington whiteley e jason statham 1

Ma gli ospiti devono pur uscire, prima o poi. Alle 2.30 del mattino i fotografi hanno ripreso David Beckham che portava sulle spalle la moglie […] Nonostante la frattura a un piede rimediata in febbraio in palestra, Victoria non aveva rinunciato a guardare gli invitati dall'alto dei tacchi 12, ma di solito porta il 14. I figli Cruz, Romeo, Brooklyn e Harper le avevano fatto versare qualche lacrima pronunciando un affettuoso discorso.

«E' stata la migliore serata di sempre nella mia vita», ha detto la festeggiata

[…] Suo marito da Oswald's ha pagato un conto da 250.000 sterline (290.000 euro), e se questo era il budget per la festa, figuriamoci quello per il regalo.

