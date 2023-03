25 mar 2023 09:30

CAGATE D'ARTISTA - IL FRANCESE ABRAHAM POINCHEVAL SI È CHIUSO DENTRO UNA STATUA DI SAN BARTOLOMEO PER UNA SETTIMANA - L’UOMO, 51 ANNI, SI È INFILATO DENTRO L’OPERA NEL MUSEO D’ARTE E STORIA DI FRIBURGO ED È STATO TIRATO FUORI DOPO SETTE GIORNI - COME AVRÀ FATTO A “LIBERARSI” DEI PROPRI BISOGNI FISIOLOGICI MENTRE ERA CHIUSO DENTRO? MEGLIO NON SAPERE….