A CAGLIARI, UN 44ENNE E LA SUA COMPAGNA, DI 35 ANNI, SONO STATI ARRESTATI PER AVER COSTRETTO UN 45ENNE CON PROBLEMI PSICHICI A VIVERE IN CONDIZIONI DI SCHIAVITÙ PER ALMENO TRE ANNI, PICCHIANDOLO CON TANTA VIOLENZA DA LASCIARLO SFIGURATO - L'UOMO VIVEVA IN UN CASOLARE FATISCENTE, REALIZZATO VICINO A UNA PORCILAIA E A UNA STALLA PER I CAVALLI, E VENIVA MENATO E MINACCIATO DAI SUOI AGUZZINI, CHE LO ACCUSAVANO DI NON ACCUDIRE BENE GLI ANIMALI - I DUE SONO STATI FERMATI DOPO LA DENUNCIA DELLA SORELLA DELL'UOMO…