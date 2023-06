CAGNOLONE PORCELLONE – IN AUSTRALIA UN CANE DINGO SELVATICO APPROCCIA UNA SIGNORINA A CHIAPPE ALL'ARIA IN SPIAGGIA - L'ANIMALE PRIMA SI È MESSO AD ANNUSARE LE NATICHE ALLA TURISTA, CHE STAVA PRENDENDO IL SOLE. POI, INGOLOSITO DAL PANETTONE CHE GLI SI PONEVA DAVANTI, HA ADDENTATO LE CHIAPPE DELLA POVERETTA, CHE POI SI È DIVINCOLATA TRA IL PANICO DEGLI ALTRI BAGNANTI – VIDEO

Estratto da www.lastampa.it

Un dingo, tipico e noto cane riselvatichito dell'Australia, si è reso protagonista di una morsicatura a una turista che stava prendendo il sole sull'isola di Fraser (in lingua aborigena locale K'gari).

Il video, diffuso dal Department of Enviroment and Science, mostra un braco di dingo camminare fra alcune persone sdraiate in spiaggia a prendere il sole. Uno degli animali si è avvicinato molto a una ragazza e ha iniziato ad annusarle il corpo. Lei, spaventata, si è alzata di scatto e il cane, probabilmente d'istinto, l'ha morsicata sulle natiche.

In realtà sembra che non sia stato nulla di grave, ma l'episodio riporta l'attenzione pubblica australiana sul problema della convivenza dell'uomo con i dingo: nell'aprile scorso un bambina che stava nuotando in mare è stata attaccata da un cane selvatico che l'ha tenuta sott'acqua per pochi secondi. I parenti che erano vicini sono accorsi e l'hanno liberata, ma la bambina ha ricevuto morsi alla testa e alle dita. Nei giorni scorsi un ragazzo di 10 anni che stava passeggiando vicino al mare è stato attaccato e a salvarlo è stata la sorella di 12 anni.

L'isola di Fraser nel Queensland, una popolare destinazione turistica dichiarata patrimonio dell'umanità, ospita anche circa 200 dingo selvaggi. […] I sempre più frequenti incidenti […] stanno preoccupando i ranger del Queensland Parks and Wildlife Service (QPWS) in vista dell'arrivo di migliaia di turisti attesi sull'isola: Darren Blake, un ranger indigeno della Butchulla Aboriginal Corporation, ha avvertito i genitori di mettere in sicurezza i campeggi e di non lasciare soli i bambini quando visitano l'isola. […]

