A CAIVANO TANTO FUMO E NIENTE ARRESTI – IL MAXI-BLITZ NEL COMUNE CAMPANO, CON 400 TRA POLIZIOTTI, CARABINIERI E FINANZIERI MOBILITATI, È FINITO CON APPENA TRE DENUNCIATI PER CONTRABBANDO DI SIGARETTE, 800 GRAMMI DI HASHISH E 28 DI COCAINA SEQUESTRATI – SPACCIATORI E CAMORRISTI NON SI SONO FATTI TROVARE, ANCHE PERCHÉ L'AZIONE ERA STATA ANNUNCIATA IN POMPA MAGNA DAL GOVERNO – SAVIANO, CHE NON VEDEVA L'ORA DI POTER AZZANNARE DI NUOVO GIORGIA MELONI: “ALTRO CHE BONIFICA, SOLO UN'INUTILE SCENEGGIATA”

1 – MAXI-BLITZ A CAIVANO SOLO TRE DENUNCIATI

Estratto dell'articolo di “la Repubblica”

Tante divise come ieri a Caivano non si erano mai viste. In 400 tra poliziotti, carabinieri, militari della Gdf e polizia metropolitana sono stati schierati nel Parco Verde, teatro dello stupro di due bambine di 10 e 12 anni. «È iniziata l’operazione di bonifica», ha detto la premier Giorgia Meloni. Un blitz annunciato da tempo e questo, forse, ha permesso a spacciatori e camorristi di non farsi trovare.

Il bilancio finale non è esaltante: tre persone denunciate per contrabbando di sigarette, circa 44mila euro sequestrati, così come una pistola replica, 170 proiettili anche di Kalashnikov, una mazza da baseball e un coltello. Recuperati circa 800 grammi di hashish e marijuana e 28 di cocaina. Poco se si considera che il Parco Verde è tra le principali piazze di spaccio d’Europa. […]

2 – SAVIANO: AL PARCO VERDE SOLO PROPAGANDA

Estratto dell'articolo di Alessandro Di Matteo per “La Stampa”

Altro che «bonifica», l'operazione di polizia a Caivano è solo «propaganda» per Roberto Saviano. Lo scrittore stronca l'iniziativa del governo attaccando sui suoi profili "social" e parlando di «inutile sceneggiata». Per l'autore di "Gomorra" non ci sono dubbi, i «maxi-blitz, come avvenuto a Caivano, non cambiano il destino di un territorio, non offrono riscatto, sono operazioni fatte per pura propaganda politica».

Saviano se la prende con Giorgia Meloni ma non risparmia nemmeno il presidente della Campania Vincenzo De Luca: «La premier Meloni e il residente della regione Campania De Luca, annunciano l'arrivo massiccio di forze dell'ordine: "Bonificheremo Caivano", "Li andremo a prendere casa per casa". Eppure, quello che con onestà dovrebbero dire è che le operazioni di polizia non sono mai mancate in quei territori". Semmai, aggiunge, «a essere mancato è tutto il resto: tutte le altre, fondamentali, manifestazioni in cui uno Stato degno di essere definito tale, fa sentire la propria presenza».

L'operazione non serve a nulla, insiste, anche perché è stata annunciata: «Il governo ha promesso una bonifica e invece 400 uomini, tra poliziotti, carabinieri e Guardia di Finanza, hanno trovato appartamenti vuoti e sequestrato una quantità di denaro che per una piazza di spaccio sono solo pochi spiccioli. La camorra ha avuto tutto il tempo di mettere al sicuro ciò che non doveva esser trovato. Risultato? Qualche pregiudicato andrà sotto processo, terranno dei blindati in strada per un po' di tempo fingendo di credere che possano funzionare da deterrente…». […]

