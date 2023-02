CALCIATORI E ROLEX: ORMAI È UN CLASSICO – TRUFFA AI DANNI DI JOSIP ILICIC, EX GIOCATORE DELL’ATALANTA: HA SPESO 49MILA EURO PER DUE OROLOGI DI LUSSO CHE NON SONO MAI ARRIVATI – ILICIC, CHE ORA GIOCA IN SLOVENIA, SAREBBE STATO INGANNATO PROPRIO DA UN PERSONAGGIO VICINO AI GIOCATORI DEL CLUB BERGAMASCO. SI È LASCIATO CONVINCERE DA QUALCHE MESSAGGIO WHATSAPP E…

Estratto da www.leggo.it

josip ilicic lascia l atalanta 2

Josip Ilicic ha lasciato l'Italia ed è tornato a giocare in Slovenia. L'ultimo periodo all'Atalanta non è stato felicissimo per il calciatore, sia per le prestazioni in campo che per alcuni problemi di salute. Oltre a questo, si aggiunge una disavventura legata all'acquisto di due orologi, per i quali ha speso quasi 50mila euro. Una truffa.

Ilicic sarebbe stato ingannato da un personaggio che gravita attorno al cerchio dei giocatori dell'Atalanta, riporta Il Giorno. Un volto conosciuto, […] Così quando ha ricevuto l'offerta su WhatsApp per comprare i due orologi, si è lasciato convincere.

[…] Per quei due Rolex (uno d'oro e l'altro d'argento), venduti «a prezzo da amico», ha speso 49mila euro. I soldi sono stati inviati tramite bonifico dal suo conto in una banca milanese a quello del venditore in un istituto di credito con sede in Lituania. Ma gli orologi non sono mai stati consegnati. […]

josip ilicic lascia l atalanta 5 josip ilicic lascia l atalanta 1 josip ilicic 3 rolex Rolex Daytona Chocolate scippo rolex ILARY BLASI ROLEX josip ilicic lascia l atalanta 9