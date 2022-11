CALCIO AMATORIALE, BOTTE DA PROFESSIONISTI - TRE CALCIATORI SONO STATI RICOVERATI IN OSPEDALE DOPO CHE È SCOPPIATA UNA MAXI RISSA DURANTE LA PARTITA TRA IL ROSARNO E IL REAL PIZZO, NELLA PRIMA CATEGORIA CALABRESE - LA ZUFFA HA PRIMA COINVOLTO DEI CALCIATORI, POI SI SONO AGGIUNTE ALCUNE PERSONE ARRIVATE DALLE TRIBUNE - L'ARBITRO HA SOSPESO LA PARTITA DOPO SOLI 15 MINUTI E GLI SPETTATORI CHE HANNO INVASO IL CAMPO SARANNO PUNITI CON IL DASPO… - VIDEO

Da https://catanzaro.gazzettadelsud.it

rissa rosarno real pizzo

Partita sospesa e tre calciatori in ospedale. Una domenica da dimenticare. È il triste bilancio registrato a Rosarno per l'attesa partita che vedeva protagonisti i giocatori rosarnesi contro la Real Pizzo. Quando la sfida era sullo 0-0, nella ripresa, si è scatenata una improvvisa caccia all’uomo. Tanto che Beniamino Baratta, Andrea Michienzi e Joaquin Mottura sono stati accompagnati in ospedale per essere medicati.

rissa rosarno real pizzo

Hanno riportato contusioni varie, una commozione cerebrale ed uno dei tre giocatori anche un’infrazione oculare. Una rissa scoppiata all'improvviso che ha visto diversi giocatori coinvolti, come si vede nel video che pubblichiamo.

Le immagini sono inequivocabili: calci, spintoni, pugni e sputi. Alla rissa tra i giocatori si sono poi aggiunti alcune persone arrivate dalle tribune, dopo una invasione di campo come testimoniano le immagini: in un attimo alcuni individui sono entrati sul terreno di gioco, scagliandosi contro i giocatori napitini che hanno provato a difendersi.

rissa rosarno real pizzo

L’arbitro a quel punto ha decretato così la sospensione della partita al 15' della ripresa ed ora sarà il giudice sportivo a determinare le sanzioni in base al referto del direttore di gara. Inevitabile che scatti una serie di daspo per i facinorosi, oltre a sanzioni elevate per la squadra di casa. La squadra ospite, verosimilmente, chiederà la vittoria a tavolino.

rissa rosarno real pizzo

LA NOTA DEL ROSARNO

"Le vicende accadute sono sicuramente spiacevoli ma mal documentate, a spese della nostra squadra e dei ragazzi in campo. Tutto è partito da un brutto episodio del quale non è stato riportato nulla nei vari filmati che circolano sul web. È facile basarsi su spezzoni di video (che rappresentano senza dubbio delle scene spiacevoli), ma non è corretto diffondere una versione sbagliata dei fatti mettendo in cattiva luce i ragazzi e l’intera società, senza considerare il contesto in cui tutto si è verificato e il fattore scatenante che non è dipeso da noi.

rissa rosarno real pizzo

Dispiace che l’ambiente e il clima di festa che si erano costruiti siano stati rovinati così. Chiediamo scusa agli spettatori venuti a sostenere la squadra per il pessimo spettacolo. Speriamo che tutto si possa risolvere e che i fatti accaduti vengano riportati e analizzati in maniera corretta e veritiera).

rissa rosarno real pizzo rissa rosarno real pizzo rissa rosarno real pizzo rissa rosarno real pizzo