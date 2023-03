CALCIO & PUGNI - CLAMOROSA MAXI RISSA DURANTE UNA PARTITA DI CALCIO TRA BAMBINI A BUENOS AIRES, IN ARGENTINA: A SCAZZOTTARE SONO STATI I GENITORI DEI PICCOLI CHE HANNO INVASO IL CAMPO DOVE SONO VOLATI INSULTI, CALCI E PUGNI – UN BAMBINO SAREBBE RIMASTO FERITO DOPO ESSERE STATO COLPITO DA UNO DEI PAPÀ DELLA SQUADRA AVVERSARIA E… - VIDEO

Estratto dell'articolo da www.corriere.it

rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 8

Una maxi-rissa clamorosa scoppiata a Villa Luzuriaga, alla periferia dei Buenos Aires, durante una partita di calcio tra bambini.

Protagonisti [...] sono stati i genitori dei piccoli calciatori che sono entrati in campo dove sono volati insulti, calci e pugni.

Nella rissa sarebbe rimasto ferito anche un bambino, secondo quanto riferiscono i media locali, colpito da uno dei papà della squadra avversaria

rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 9 rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 5 rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 10 rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 2 rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 7

rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 1 rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 11 rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 3 rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 4 rissa tra genitori alla partita di calcio in argentina 6