CAFONALINO - TOH, CHI SI RIVEDE! PER IL RITORNO DE "LA TOSCA" DI PUCCINI AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA RICOMPAIONO IN PUBBLICO ISABELLA BORROMEO E IL PLAYBOY MANUELE MALENOTTI, PAPARAZZATI NELL'ESTATE DEL 2020 AVVINGHIATI IN UN RISTORANTE DELL'ARGENTARIO DOPO CHE DAGOSPIA AVEVA RIVELATO LA FINE DEL MATRIMONIO TRA LA SORELLA DI BEATRICE E LAVINIA ELKANN E IL PETROLIERE UGO BRACHETTI PERETTI… - FOTO