12 mag 2023 15:48

CALCIO ALLA PRIVACY – PER LA PRIMA VOLTA, IN UNO STADIO DI SAN PAOLO, IN BRASILE, LE FACCE DEI TIFOSI SONO STATE “SCANNERIZZATE” DA UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO FACCIALE. LO SCOPO? FERMARE IL BAGARINAGGIO – LE QUASI 40 MILA PERSONE CHE VOLEVANO ASSISTERE ALLA PARTITA SONO PASSATE SOTTO I LETTORI BIOMETRICI (AD ECCEZIONE DEGLI OSPITI DELLA TRIBUNA VIP). SOLO IL 3% DEGLI SPETTATORI È STATO FERMATO PER LA "NON CORRISPONDENZA" TRA FACCIA E NOME SUL BIGLIETTO...