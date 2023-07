IL CALDO CI TARPA LE ALI - TRE VOLI DIRETTI ALL'AEROPORTO DI OLBIA SONO STATI DIROTTATI IN ALTRI SCALI A CAUSA DELLE TEMPERATURE ECCESSIVE DELLA PISTA DI ATTERRAGGIO, CHE SI AGGIRAVANO SUI 47 GRADI - DUE AEREI SONO STATI FATTI ATTERRARE A CAGLIARI, MENTRE UN ALTRO A ALGHERO - IL CALDO ESTREMO HA CAUSATO ANCHE NUMEROSI RITARDI…

(ANSA) - Il termometro nella pista dell'aeroporto di Olbia segna 47 gradi e in questo torrido pomeriggio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. I voli easyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre sempre l'easyJet proveniente da Parigi è stato dirottato su Alghero. E poi una sfilza di ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf.

