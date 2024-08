IL CALDO ESTIVO È “FATALE” PER UN’ALTRA COPPIA: DAKOTA JOHNSON E CHRIS MARTIN SI SONO LASCIATI – L'ATTRICE E IL CANTANTE DEI COLDPLAY STAVANO INSIEME DA 7 ANNI. LO SCORSO GIUGNO SI ERANO PRESI “UNA PAUSA”, PER POI DECIDERE DI TORNARE INSIEME. MA PRESTO I DUE SI SONO RESI CONTO DI NON RIUSCIRE A RESUSCITARE IL LORO AMORE - EPPURE SOLO QUALCHE MESE FA SEMBRAVA CHE FOSSERO VICINI AL MATRIMONIO - LA FOTO RECENTE DI DAKOTA JOHNSON ABBRACCIATA ALL’ATTORE PEDRO PASCAL...

Estratto dell'articolo di Ilaria Costabile per https://www.fanpage.it

Dopo sette anni d'amore, Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati. A confermarlo è la testata MailOnline, secondo cui i due, dopo un nuovo periodo di crisi, avrebbero deciso di mettere fine alla loro relazione.

Sembrerebbe, infatti, che lo scorso giugno i due avessero provato a stare separati per un po', per poi decidere di tornare insieme, ma rendendosi conto poco dopo che, ormai, non c'era niente che potessero fare per ripristinare un rapporto ormai logoro.

Una fonte vicina alla coppia ha spiegato a MailOline che entrambi desideravano che la storia continuasse, ma si sono trovati nella condizione di dover fare delle scelte:

Chris e Dakota hanno cercato con tutte le loro forze negli ultimi mesi di far funzionare la loro relazione. Si ameranno sempre, ma sono entrambi giunti alla conclusione che la relazione non potrà durare a lungo. Sono entrambi persone molto impegnate, Chris è stato in Europa con i Coldplay ed entrambi hanno priorità personali, passioni e impegni lavorativi che non si intrecciano naturalmente tra loro. […]

Sette anni d'amore sono a dir poco significativi per una coppia di star come lo sono Dakota Johson e Chris Martin. I due, infatti, hanno iniziato a frequentarsi nel 2017, lui era reduce da una breve frequentazione con l'attrice Annabelle Wallis, e ancor prima dal divorzio con la moglie Gwyneth Paltrow.

L'attrice e la pop star furono stati avvistati per la prima volta insieme a Los Angeles, dopodiché i due furono beccati insieme con una certa frequenza, anche in compagnia di amici, fin quando non fu ormai chiaro che fossero una coppia, di fatti lei ha seguito il frontman dei Coldplay durante i suoi concerti, e molti fan l'hanno immortalata mentre si divertiva cantando a squarciagola.

A marzo di quest'anno si vociferava che i due fossero vicini al matrimonio, anche perché lei indossava da qualche tempo un anello con uno smeraldo in bella vista. Eppure, non sono mancati momenti di crisi. Nel 2019, infatti, la coppia si separò per un breve periodo, e si vociferava che la motivazione che li spinse a lasciarsi fu la ritrosia da parte dell'attrice ad avere figli. […]

