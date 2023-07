4 lug 2023 09:57

IL CALDO FA GIRI IMMENSI E SI RIPROPONE - DOPO SETTE ANNI, E' TORNATO EL NINO, IL FENOMENO ATMOSFERICO DI RISCALDAMENTO DEL PACIFICO TROPICALE CENTRALE E ORIENTALE, CHE PUÒ PORTARE CALDO RECORD IN VARIE PARTI DEL MONDO - QUESTO AUMENTERÀ DI MOLTO LA PROBABILITÀ DI BATTERE I RECORD DI TEMPERATURA E INNESCHERÀ PIÙ CALDO ESTREMO IN MOLTE PARTI DEL MONDO E DEGLI OCEANI - DALLE PIOGGE IN SUDAMERICA ALLA SICCITA’ IN AUSTRALIA, ECCO LE CONSEGUENZE IPOTIZZATE