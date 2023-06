30 giu 2023 11:26

IL CALDO È SOLO UN'ALTRA SCUSA PER NON LAVORARE - ROMA È STRACOLMA DI MONNEZZA E L’AMA, MUNICIPALIZZATA CHE GESTISCE I RIFIUTI, RALLENTA LA RACCOLTA - A CAUSA DEL CLIMA TORRIDO, GLI OPERATORI DOVRANNO LAVORARE IN COPPIA INVECE CHE DA SOLI, COME ACCADE ORA. IL TUTTO PER PREVENIRE LO “STRESS DA CALORE". POVERINI: INVECE ALLO STRESS DEI CITTADINI CHI CI PENSA?