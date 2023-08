IL CALDO DÀ ALLA TESTA – A GENOVA UNA 61ENNE È STATA PRESA A SASSATE DA UN 34ENNE, SENZA FISSA DIMORA, IN PIENO GIORNO - LA DONNA, ORA IN COMA CON UN’EMORRAGIA CEREBRALE, STAVA PORTANDO A SPASSO IL CANE IN UN PARCO: L’UOMO LE HA PRIMA SCAGLIATO UNA PIETRA IN FACCIA, POI SI È ACCANITO SUL VISO. I PASSANTI LO HANNO MESSO IN FUGA – FERMATO DAI POLIZIOTTI, NON HA SPIEGATO IL MOTIVO DELLA VIOLENZA…

Estratto dell’articolo di Erica Di Blasi per “il Messaggero”

Presa a sassate fino a ridurla in fin di vita, senza un apparente motivo. E in pieno giorno. È successo ieri pomeriggio in uno dei tanti giardinetti di Genova. L'aggressore l'ha incrociata quasi per caso nel piccolo parco di via Giro del Fullo, in Valbisagno.

Forse uno sguardo di troppo, una parola interpretata male: fino a ieri sera non era chiaro perché avesse scelto lei. Di punto in bianco le ha tirato in faccia un sasso. Poi l'ha raggiunta e, usando il grosso ciottolo come arma, ha continuato a colpirla in viso.

[...] Solo le urla degli altri passanti lo hanno messo in fuga, ma era già troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura e del commissariato San Fruttuoso. La vittima una donna di 61 anni originaria della Sardegna, ma residente ormai da tempo nel quartiere è stata portata all'ospedale Galliera. [...]

È stata sottoposta a diversi esami diagnostici: ora è in coma, con un'emorragia cerebrale, il naso rotto e una probabile frattura dell'avambraccio e del polso destro. I medici stanno valutando se trasferirla al San Martino nel reparto di neurochirurgia.

L'aggressore è stato subito individuato: è un uomo di 34 anni senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell'ordine per qualche piccolo episodio di microcriminalità. [...] Gli agenti delle volanti, diretti dal primo dirigente Teresa Canessa, lo hanno portato in questura. Verrà probabilmente accusato di tentato omicidio.

La violenza si è consumata intorno alle 13. La donna stava camminando con il suo cane. Ancora da chiarire, nel dettaglio, cosa sia successo: non si sa se la sessantunenne abbia avuto una discussione con l'aggressore. […]

A chiamare i soccorsi è stata una ragazza che ha sentito le urla della vittima. La giovane, dal balcone, ha assistito all'aggressione e ha chiamato il 112. Un ragazzo che passava di lì per caso, dopo aver capito quello che stava succedendo, ha cercato di fermare l'uomo. Lo ha anche inseguito filmandolo con il telefonino quando quello è scappato: «Hai aggredito la signora - gli ha urlato - Perché l'hai fatto?». Per tutta risposta, l'altro gli ha fatto il gesto del dito medio. Poi si è dileguato. È stato rintracciato poco dopo dagli agenti delle volanti, mentre camminava in via Molassana.

Secondo quanto ricostruito, vittima e aggressore non si conoscevano. I poliziotti stanno cercando testimoni che possano raccontare cosa sia successo negli istanti precedenti la violenza. […]