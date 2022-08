DELLA VALLE DI LACRIME – LA VERA RAGIONE DIETRO ALL'OPA DELLO SCARPARO PER FAR USCIRE TOD’S DA PIAZZA AFFARI? LA SOCIETÀ NON ERA PIÙ APPREZZATA COME LUI PENSAVA MERITASSE. DAL PICCO DI 140 EURO TOCCATI NELL’ESTATE DEL 2013 IL TITOLO NON SI È MAI PIÙ RIPRESO. IL CONFRONTO ERA IMPIETOSO DA TEMPO, NON SOLO RISPETTO AI COLOSSI FRANCESI, MA ANCHE CON I MARCHI ITALIANI, CHE HANNO UNA REDDITIVITÀ CHE DELLA VALLE SI SOGNA…