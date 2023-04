11 apr 2023 19:24

CALIAMO IL POKER? MAGARI! – L’ITALIA SOGNA DI PORTARE NANNI MORETTI, MARCO BELLOCCHIO, MATTEO GARRONE E ALICE ROHRWACHER ALLA 76° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI CANNES – I NOMI SONO IN ATTESA DI UN ANNUNCIO UFFICIALE E, PER OGNI CONFERMA, BISOGNERÀ ATTENDERE IL 13 APRILE – GARRONE POTREBBE TORNARE SULLA CROISETTE CON “IO CAPITANO”, ROHRWACHER CON “LA CHIMERA” – MORETTI SPERA DI FAR BRECCIA NEI FRANCESI CON "IL SOL DELL'AVVENIRE", MENTRE BELLOCCHIO POTREBBE PORTARE “LA CONVERSIONE”… - VIDEO