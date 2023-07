31 lug 2023 15:03

IN CALIFORNIA ANCHE GLI ANIMALI SELVATICI HANNO "DIRITTO" ALLA JACUZZI – UN ORSO BRUNO SI È FATTO TROVARE DALLA POLIZIA IN TOTALE RELAX, MENTRE SI STAVA RINFRESCANDO IN UNA VASCA IDROMASSAGGIO DI UNA CASA, NELLA CITTÀ DI BURBANK – IN CALIFORNIA, COME NEL MEDITERRANEO, È IN CORSO UN’ONDATA DI CALORE CHE STA METTENDO A DURA PROVA LA POPOLAZIONE, E NON SOLO QUELLA UMANA – DOPO IL BAGNO, L’ORSO HA SCAVALCATO IL MURO E…