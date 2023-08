CALIFORNIA SENZA TREGUA: DOPO LA TEMPESTA, IL TERREMOTO – UN SISMA DI MAGNITUDO 5.1 HA COLPITO IL SUD DEL “GOLDEN STATE”, DOVE STA PASSANDO L’URAGANO HILLARY – LA SCOSSA È STATA AVVERTITA IN TUTTA LOS ANGELESE E DINTORNI. PARTITA DAL MESSICO, L'URAGANO POTREBBE CAUSARE "INONDAZIONI CATASTROFICHE". PER GLI ESPERTI "È UN EVENTO METEOROLOGICO SENZA PRECEDENTI" … - VIDEO

?#WATCH: As a Ring Security Camera Captures Video of Ground Shaking During Magnitude 5.1 Earthquake



?#Ventura | #California



Watch incredible footage as a Ring Security Camera captures the ground shaking during a magnitude 5.1 earthquake in Ojai, California. This footage was… pic.twitter.com/hGkLmEIcjc — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 21, 2023

Estratto da www.open.online

uragano hillary in california 6

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il sud della California, dove sta passando la tempesta Hilary. L’epicentro è a Ojai, tra Santa Barbara e Ventura. La scossa è stata avvertita in tutta Los Angeles e nei dintorni, e alla prima ne sono seguite due di assestamento, rispettivamente di magnitudo 3.1 e 3.6. Non si registrano, almeno per ora, danni o vittime. Escluso il rischio tsunami.

[...] Dal pomeriggio di domenica, Hilary si presente nella zona con venti massimi di 95 chilometri all’ora. Il Centro Nazionale per gli Uragani ha avvertito sul rischio di «probabili inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita sulla Baja California e su parti degli Stati Uniti sudoccidentali fino a lunedì». «Questo è un evento meteorologico senza precedenti», ha dichiarato il sindaco di Los Angeles Karen Bass.

uragano hillary in california 3 uragano hillary in california 4 uragano hillary in california 8 uragano hillary in california 5 uragano hillary in california 1 uragano hillary in california 2 uragano hillary in california 7