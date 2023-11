7 nov 2023 13:20

CALMA E...CESSO - QUATTRO UOMINI STATI INCRIMINATI PER IL CLAMOROSO FURTO DEL WC D'ORO MASSICCIO DI MAURIZIO CATTELAN, AVVENUTO NEL SETTEMBRE 2019 IN UN CASTELLO DELL'INGHILTERRA - PER PORTARSI VIA IL WATER AUREO, REALIZZATO IN ORO A 18 CARATI E VALUTATO 5,5 MILIONI DI EURO, I QUATTRO SCASSARONO CONDUTTURE E PARETI, PROVOCANDO UNA MEZZA INONDAZIONE E…