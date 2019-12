OGNI COSA NON È ILLUMINATA - GRAMELLINI: ''ABITO NON LONTANO DALL'AUTOSTRADA CITTADINA IN CUI GAIA E CAMILLA SONO STATE INVESTITE. È UN LUNGO RETTILINEO, QUASI AL BUIO. BASTEREBBE UN LAMPIONE. LA CLASSE DIRIGENTE DISCORRE DI MACRO-RIFORME E MAXI-SCENARI, IO MI ACCONTENTEREI DI VIVERE IN UN PAESE DOVE QUANDO UN PONTE TRABALLA, UN ARGINE VACILLA O UN INCROCIO TRAFFICATO PIOMBA NELL'OSCURITÀ, IL RESPONSABILE SE NE ACCORGE E PROVVEDE'' - BOTTURA: ''MI È VENUTO DA PIANGERE, E NON AVEVO ANCORA LETTO I SOCIAL''