CAMBIAMENTO CLIMATICO? TI CAMBIO I CONNOTATI! – I “GRETINI” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA ULTIMA GENERAZIONE IMBRATTANO CON DELLA VERNICE ARANCIONE I NEGOZI DI LUSSO IN VIA CONDOTTI A ROMA E… I PASSANTI LI INSULTANO E POI LI AGGREDISCONO! – GLI “ECO-VANDALI” HANNO DECISO DI ROMPERE GLI ZEBEDEI NELLA CAPITALE: NEGLI ULTIMI GIORNI HANNO PRIMA FATTO IRRUZIONE AGLI “INTERNAZIONALI” DI TENNIS, E POI SPORCATO LE VETRINE DEI NEGOZI IN VIA DEL CORSO... - VIDEO

GRETINI IMBRATTANO NEGOZIO A VIA CONDOTTI A ROMA

ATTIVISTA DI ULTIMA GENERAZIONE PORTATO VIA DALLA POLIZIA A ROMA

GRETINI IN VIA CONDOTTI A ROMA

(ANSA) - Blitz di Ultima generazione a Roma. Negozi del lusso tinti di arancione. Stamattina alle 11, circa una decina di persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, hanno imbrattato diversi negozi con la vernice arancione su via Condotti. Gli attivisti sono stati aggrediti e insultati dai passanti prima di essere bloccati dalle forze dell'ordine.

