29 ott 2024 10:51

UN CAMERIERE DELL'HOTEL "CASA SUR" DI BUENOS AIRES, CHE AVEVA STRETTO AMICIZIA CON LIAM PAYNE, È INDAGATO PER LA MORTE DEL CANTANTE, CADUTO DAL TERZO PIANO DELL'ALBERGO - IL DIPENDENTE DELA STRUTTURA AVREBBE DISOBBEDITO ALL'ORDINE DI NON PORTARE NULLA NELLA STANZA DELL'EX MEMBRO DEGLI "ONE DIRECTION" (GLI HA CONSEGNATO DELLA DROGA?) - PER GLI INVESTIGATORI IL 30ENNE SI SAREBBE SUICIDATO DOPO UN POSSIBILE CROLLO PSICOLOGICO INDOTTO DALL’USO DI DROGHE…