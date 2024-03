12 mar 2024 16:07

IL CAMICE NON FA IL MEDICO – UNA 42ENNE DI CAGLIARI È STATA ARRESTATA PERCHÉ HA PROVATO A FARSI ASSUMERE COME MEDICO IN UNA RSA NEL SULCIS, PRESENTANDO FALSI DOCUMENTI CHE ATTESTAVANO UNA LAUREA IN MEDICINA MAI CONSEGUITA – LA DONNA AVEVA INIZIATO A LAVORARE IN PROVA NELLA STRUTTURA E VISITAVA GLI ANZIANI PAZIENTI – ERA GIÀ NOTA ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SOSTITUZIONE DI PERSONA...