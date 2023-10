CAMPANILISMO FA RIMA CON CRETINISMO – MAXI SCAZZOTTATA TRA DUE NEO-NONNE NEL REPARTO DI OSTETRICA DELL’OSPEDALE DI PISA: IL MOTIVO? LA MADRE DELLA DONNA CHE HA PARTORITO, LIVORNESE, AVREBBE VOLUTO CHE LA NIPOTINA NASCESSE NELLA SUA CITTÀ – LA SIGNORA È ANDATA SU TUTTE LE FURIE ED È STATA FERMATA SOLO DOPO L’ARRIVO DELLA POLIZIA…

Originaria di Livorno, ma partorisce a Pisa. Il giorno di gioia per la nascita di un figlio, nel reparto di ostetricia del Santa Chiara si trasforma in una lite familiare, sedata solo dall'intervento della polizia. Per le due nonne, la nipotina appena venuta al mondo, diventa il pretesto per litigare. II motivo è banale: la madre della partoriente, livornese, è arrivata infuriata in ospedale a Pisa, perché la bambina non è nata nella sua città, racconta La Nazione.

[…] futura mamma è stata trasportata d'urgenza in ospedale per un parto cesareo, senza avvisare sua madre, pensando che lo avesse fatto la suocera.

E così non è stato. Tanto è bastato per far volare insulti e spintoni che hanno obbligato il personale sanitario a richiedere l’intervento della polizia.

Solo l'arrivo degli agenti ha permesso il ritorno della calma tra i corridoi dell'ospedale di Pisa. […]

