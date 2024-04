I CAMPI FLEGREI NON SMETTONO PIÙ DI TREMARE – NUOVA SCOSSA NELLA ZONA DEL GOLFO DI POZZUOLI, CON MAGNITUDO 3.9: IL TERREMOTO È STATO AVVERTITO DISTINTAMENTE ANCHE A NAPOLI, E A BACOLI LE PERSONE NEL PANICO SONO SCESE IN STRADA. UNO SCIAME SISMICO È ATTIVO DA MESI NELL’AREA, AD ALTA DENSITÀ DI POPOLAZIONE: SONO STATE ALMENO CINQUANTA I TERREMOTI REGISTRATI, TUTTI DI BASSA INTENSITÀ…

(ANSA) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei ha svegliato molti napoletani che l'hanno avvertita distintamente, soprattutto ai piani alti dei palazzi. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri con epicentro nel golfo.

Nella zona di Bacoli diverse persone spaventate sono scese in strada. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli. L'altra notte una scossa di terremoto di magnitudo 2,4 era stata avvertita alle 3.47, dai residenti nella zona dei Campi Flegrei, nei quartieri di Agnano e Bagnoli, a Napoli e nei comuni limitrofi, tra Pozzuoli e Bacoli nell'ambito di uno sciame sismico caratterizzato da una cinquantina di scosse ma tutte di bassa intensità, mai superiori a 1,4 di magnitudo.

" (ANSA) - Paura sì ma nessun danno. I sindaci di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, invitano alla calma dopo le preoccupazioni per la forte scossa delle 5,44 che ha svegliato molti residenti dei Campi Flegrei ma anche tanti a Napoli. "La scossa di questa mattina è stata forte, 3.9 la magnitudo registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano.

Come accade in queste occasioni ci siamo attivati subito con i volontari della Protezione Civile e la Polizia Municipale. Al momento non si segnalano danni, per eventuali segnalazioni potete utilizzare i numeri della Centrale Operativa della Polizia Municipale: 081/8551891 e quelli della Protezione Civile: 081/18894400", dice Manzoni. Il primo cittadino di Bacoli, dal canto suo, spiega: "è stata molto forte. L'abbiamo sentita tutti. E in tanti hanno avuto paura. Magnitudo 3.9. Ore 5:44.

Con epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di Bacoli. Voglio rassicurarvi, subito. Non registriamo danni a cose e persone. Abbiamo ben percepito una nuova scossa legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Tra le più forti da quando stiamo rivivendo la recrudescenza del fenomeno sismico. Sono in contatto con l'Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale.

Ho convocato il Centro Operativo Comunale e stiamo operando in sinergia con la Prefettura di Napoli. La situazione è sotto monitoraggio costante. Mi rendo conto delle preoccupazioni". Ma, dice Della Ragione rivolto ai cittadini "vi invito a mantenere la calma. Vi terrò constatemente informati. Io sono a vostra completa disposizione, come sempre, insieme a tutta la struttura municipale. Per segnalazioni, potete in qualsiasi momento contattare il 0815231736. Potete chiamare il Comando PM al 0815234057 e 0818553331. Vi lascio anche il mio numero personale 3398766104, a cui potete scrivermi anche su whatsapp. Viviamo nel Campi Flegrei. Dobbiamo imparare a convincerci. Vi sono vicino. Siamo al vostro fianco".

