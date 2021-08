23 ago 2021 16:50

CAN CHE ABBAIA… SI EDUCA! - IL "DOG TRAINER" È LA PROFESSIONE PIÙ RICHIESTA ONLINE NEL 2021 NEL SETTORE DEI SERVIZI PER GLI ANIMALI, CON UN INCREMENTO DEL 15% RISPETTO AL 2020 – OLTRE ALL'AUMENTO DELLE RICHIESTE DI DOG TRAINER SONO AUMENTATE ANCHE LE SPESE PER IL PET FOOD NONOSTANTE LA CRISI DEI CONSUMI DEL 2020 - DURANTE LA PANDEMIA SEMPRE PIÙ PERSONE HANNO ADOTTATO DEI CANI, MA PER FORTUNA NON SI È AVVERATA LA PREVISIONE SUGLI ABBANDONI DOPO IL PRIMO LOCKDOWN...