A CAN YAMAN PRUDONO LE MANI - A PALERMO L’ATTORE HA PRESO IL TELEFONINO DI UN FAN CHE LO RIPRENDEVA A DISTANZA RAVVICINATA E LO HA LANCIATO: LA SCENA È STATA FILMATA DA UN PASSANTE E IL TURCO È FINITO NEL MIRINO DI CHI SOTTOLINEA CHE NON È LA PRIMA VOLTA CHE SI RENDE PROTAGONISTA DI EPISODI DI INTEMPERANZA - MA LUI SI GIUSTIFICA: “NON ERA UN FAN. MI FILMAVA COME SE FOSSI UN ANIMALE IN GABBIA...” - VIDEO

can yaman lancia il cellulare di un fan 2

Un gesto di stizza, di insofferenza. Can Yaman si è sentito braccato. Quel giovane con il cellulare in mano, forse un fan, forse un video operatore, per lui era stato troppo invadente [...]

E così il modello e attore turco non ci ha visto più. Mentre sedeva nella vettura, lato passeggero, ha strappato di mano il cellulare a chi lo riprendeva e l'ha lanciato in aria. Ma alle spalle c'era qualcun altro che riprendeva la scena, presto finita sui social e diventata virale.

[...] «I miei fan non sono così, quella persona è stata molto maleducata sin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, nemmeno ha salutato». Per poi concludere: «Lo so che piace l'idea che noi siamo matti e sempre in mezzo agli scandali, ma la verità è che siamo solo costantemente provocati».

