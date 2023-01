19 gen 2023 16:43

CANADESI, GIÙ I BICCHIERI! – IN CANADA IL GOVERNO HA RIVISTO LE LINEE GUIDA SUL CONSUMO DI ALCOL E CONSIGLIA AI PROPRI CITTADINI DI FERMARSI A DUE DRINK A SETTIMANA (PRIMA AGLI UOMINI NE VENIVANO “CONCESSI” 15) – COME PER I PACCHETTI DI SIGARETTE, ANCHE SUGLI ALCOLICI VERRANNO MESSE DELLE ETICHETTE DI AVVERTIMENTO SUI RISCHI CHE SI CORRONO NEL TRACANNARE...