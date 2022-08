PASSATO FERRAGOSTO SIETE ASSALITI DA UNA STRANA MALINCONIA? L’IMMINENTE FINE DELL’ESTATE, CHE SEGNA LA CONCLUSIONE DELLE VACANZE (PER CHI LE HA FATTE), È PORTATRICE DEL COSIDDETTO “AUGUST BLUES”, LA TRISTEZZA MOLTO SIMILE A QUELLA SPERIMENTATA LA DOMENICA SERA CON L’AGGRAVANTE DELLE PREOCCUPAZIONI PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO – “L’AUGUST BLUES” SI MANIFESTA CON UN SENSO DI VUOTO E DI INSODDISFAZIONE, CHE PERÒ PUÒ MONTARE E TRAMUTARSI IN AGITAZIONE, TRISTEZZA. E IN ALCUNE PERSONE…