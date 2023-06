29 giu 2023 13:34

IL CANCRO DEVASTA LA VITA NON PUO' TOGLIERE ANCHE IL LAVORO – IN ITALIA UN MALATO SU SEI LASCIA IL POSTO DOPO LA DIAGNOSI. ORA SONO STATE DEPOSITATE QUATTRO PROPOSTE DI LEGGE PER MIGLIORARE LA TUTELA DEI LAVORATORI: NON SOLO SI PREVEDE L’ESTENSIONE A 24 MESI DEL PERIODO DI CONGEDO CON CONSERVAZIONE DEL POSTO, MA SI VUOLE PREVEDERE UNA RETRIBUZIONE PER TUTTO IL PERIODO, ESCLUDENDO DAL COMPUTO I GIORNI DI RICOVERO OSPEDALIERO O IN DAY HOSPITAL – PREVISTI INDENNIZZI ADEGUATI ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI CHE AL MOMENTO SONO SENZA TUTELE…