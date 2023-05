17 mag 2023 17:16

DAL CANE GUIDA...A GUIDA IL CANE - IN AMERICA, UN UOMO UBRIACO AL VOLANTE VIENE FERMATO DALLA POLIZIA E PER EVITARE DI ESSERE MULTATO, HA MESSO IL SUO CANE DIETRO AL VOLANTE: "GUIDAVA LUI!" - OVVIAMENTE GLI AGENTI NON HANNO CREDUTO ALLA SCUSA DELLO SVALVOLATO, CHE QUANDO HA CAPITO DI ESSERE NEI GUAI (IN AMERICA PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SI FINISCE IN CARCERE), HA CERCATO DI SCAPPARE VIA A PIEDI, MA E' STATO FERMATO DOPO AVER PERCORSO POCHI METRI…